Дело бывшего директора АО «Протон-ПМ» начнут рассматривать в Перми 30 ноября Он обвиняется в особо крупной растрате Поделиться Твитнуть

Дмитрий Щенятский

Константин Долгановский

Свердловский районный суд Перми начнёт рассмотрение уголовного дела в отношении бывшего управляющего директора АО «Протон-ПМ» Дмитрия Щенятского и его подельников 30 ноября. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Прикамье».

Щенятский, его бывший заместитель Валерий Голдобин и руководители воронежской компании «Солвер» обвиняются в особо крупной растрате. Они якобы причастны к хищению более 195 млн руб. при реконструкции производственного предприятия в Перми. Фирма «Солвер» занималась поставкой оборудования для подготовки завода к производству двигателя РД-191. Во время предварительного следствия Щенятский отрицал свою вину.

Напомним, бывшего исполнительного директора ПАО «Протон-ПМ» арестовали по делу о мошенничестве и отправили под домашний арест в мае 2022 года. Также решением суда под домашний арест были отправлены Валерий Голдобин и директор по развитию ООО «ИКФ Солвер» Елена Рогатова.

Пермское предприятие «Протон-ПМ» занимается производством жидкостных ракетных двигателей. В перечне продукции предприятия — двигатели РД-276 для семейства ракет-носителей «Протон», агрегаты РД-191 ракеты-носителя «Ангара», комплектующие авиационных двигателей, вертолётных редукторов, детали турбокомпрессора двигателя танка Т-90, агрегаты противокорабельной ракеты «Москит» и т.п.

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