Бывшего исполнительного директора ПАО «Протон-ПМ» арестовали по делу о мошенничестве Директора по коммерческой деятельности предприятия отправили под домашний арест Поделиться Твитнуть

Дмитрий Щенятский

Константин Долгановский

Басманный суд Москвы отправил в СИЗО бывшего исполнительного директора предприятия «Протон-ПМ» Дмитрия Щенятского. Он обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

Также решением суда под домашний арест отправлены заместитель директора по коммерческой деятельности АО «Протон-ПМ» Валерий Голдобин и директор развитию ООО «ИКФ Солвер» Елена Рогатова.

Всего по делу о мошенничестве топ-менеджеров предприятия «Протон-ПМ» задержаны четыре человека: Дмитрий Щенятский, Елена Рогатова, Валерий Голдобин, а также Радислав Бирбраер — генеральный конструктор ООО «ИКФ Солвер».

Задержание связано с хищением бюджетных средств при реализации инвестиционной программы.

«Протон-ПМ» — расположенный в Перми российский завод, который занимается производством жидкостных ракетных двигателей. В перечне продукции предприятия — двигатели РД-276 для семейства ракет-носителей «Протон», агрегаты РД-191 ракеты-носителя «Ангара», комплектующие авиационных двигателей, вертолётных редукторов, детали турбокомпрессора двигателя танка Т-90, агрегаты противокорабельной ракеты «Москит» и т.п.

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