Максим Артамонов В Перми ищут волонтёров для участия в раздаче горячих обедов для бездомных Еду будут раздавать в мобильных пунктах Поделиться Твитнуть

Фото: группа «Еда для нуждающихся» во «ВКонтакте

В Перми организаторы социальной столовой «Накормим вместе» объявили о запуске пункта выдачи социальных обедов. Для этого волонтёры будут выезжать в определённый день на точки выдачи еды, куда смогут прийти люди, нуждающиеся в социальном обеде.

Сейчас социальная столовая ищет пермяков, которые готовы в свободное время выезжать с мобильным пунктом или быть водителем-волонтёром (нужны водительские права категории В).

«Мы верим, что еда должна быть правом каждого человека, а не привилегией, и мобильный пункт выдачи обедов поможет ещё большему количеству людей в беде, которые не могут прийти в Социальную столовую», — сообщают организаторы.

Для участия в проекте нужно заполнить анкету. После этого волонтёра добавят в чат ВКонтакте, где будет размещаться информация о том, когда нужна помощь.

Как рассказала «Новому компаньону» Галя Море, когда открывалась социальная столовая, то она задумывалось как место, где можно поесть в спокойной атмосфере в тепле и уюте, а теперь ещё и получить помощь социального работника и психологическую поддержку.

«Для того чтобы помочь ещё большему количеству людей, мы запускаем «Еду без границ» — мобильный пункт выдачи горячих обедов для людей в беде. Планируем запустить, как только запишутся волонтёры. Пока есть всего два человека. Выезды будут 2-3 раза в неделю, поэтому нужно как можно больше людей — нужны водители и те, кто будет выдавать еду. На один выезд нужно три человека», — пояснила она.

Напомним, в октябре в Перми начал работать выездной микроавтобус с бесплатной горячей едой для бездомных и нуждающихся. Чтобы купить микроавтобус, активисты объявили сбор средств — 820 тыс. руб. Участие в сборе приняли более 400 чел.

О новом соцпроекте по выдаче нуждающимся и бездомным бесплатных обедов стало известно в сентябре.

Микроавтобус с горячей едой — это проект общественной активистки и зоозащитницы Гали Море в рамках работы социальной столовой «Накормим вместе», которая открылась в Перми два года назад. Она расположена по ул. Крупской, 54 и работает по понедельникам, средам и пятницам с 13:00 до 16:00. На сегодня это единственное подобное заведение в городе. В социальной столовой бесплатно могут пообедать не только бездомные, но и все желающие. Туда часто приходят также пенсионеры и инвалиды.

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