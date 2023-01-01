В Прикамье перед началом горнолыжного сезона на 40% выросло число предложений краткосрочной аренды жилья При этом средняя цена аренды осталась прежней Поделиться Твитнуть

Курорт «Губаха»

gubahasport59.ru

Аналитики «Авито Недвижимости» к открытию горнолыжного сезона изучили рынок краткосрочной аренды частного жилья в семи регионах России, где есть горнолыжные курорты, способные стать достойной альтернативой «Красной Поляне» и «Розе Хутору». Среди семи территорий значится и Пермский край, располагающий курортом «Губаха» с 17 трассами для лыж и сноуборда разной сложности.

В исследование «Авито Недвижимости» сказано, что пермяки хорошо подготовились к приёму гостей, расширив за год предложение по аренде домов, коттеджей, таунхаусов и дач на 40%. Сейчас ресурс располагает информацией о 461 предложении краткосрочной аренды в крае. При этом средняя цена осталась прежней — 6 тыс. руб. в сутки.

Среди регионов, попавших в исследование, рост объёмов предложения аренды составил от 23 до 44% за год. А цены изменились разнонаправленно, например, в Челябинской области (курорт «Завьялиха») выросли на 25% (до 5 тыс. руб. в сутки), а в Московской области («Сорочаны») снизились на 11% (до 8 тыс. руб. в сутки).

Доступнее всего аренда частного жилья в Алтайском крае (4 тыс. руб. в сутки), в регионе есть курорт «Благодать», а самая дорогая краткосрочная аренда «загородки» — в Красноярском крае (9 тыс. руб.) — курорт «Бобровый лог».

Ранее «Новый компаньон» сообщал, что горнолыжный сезон в «Губахе» в этом году начнётся 2 декабря.

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