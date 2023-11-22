Екатерина Артёмова В Березниках планируют установить памятник участникам СВО Власти муниципалитета объявили конкурс на лучшее эскизное решение нового монумента Поделиться Твитнуть

Фото: telegram-канал Алексея Казаченко

Глава Березников Алексей Казаченко подписал постановление о проведении конкурса на лучшее эскизное решение памятника участникам СВО. Об этом он сообщил в своём telegram-канале. Сбор предложений будет осуществляться до 30 апреля 2024 года.

Согласно положению о конкурсе, монумент увековечит память жителей Березников, погибших при исполнении воинского долга в ходе проведения специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей. Его планируется разместить на Аллее памяти Героев у березниковского Дворца творчества, где уже есть памятник погибшим в Афганистане и Чечне. Новый монумент может быть выполнен из металла, камня, бетона.

В конкурсе могут участвовать как физические лица — уже профессиональные скульпторы, художники, архитекторы и дизайнеры или студенты, обучающиеся по этим специальностям, так и компании или ИП, сотрудничающие с такими специалистами. Победитель получит диплом и денежную премию в размере 200 тыс. руб.

Ранее стало известно, что в Перми также планируется установить памятник участникам СВО. Его предполагается установить в сквере у Дома чекистов на ул. Сибирской.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.