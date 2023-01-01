Максим Артамонов В Пермском крае следователи начали проверку по факту гибели людей в Вильве Мужчина и женщина сгорели в частном доме Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба СУ СКР по Пермскому краю

В Горнозаводском городском округе следователи начали процессуальную проверку факту гибели мужчины и женщины во время пожара в частном жилом доме. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.

По предварительным данным, 25 ноября в посёлке Старая Вильва началось возгорание жилого деревянного дома. После того, как огонь был потушен, в доме обнаружены тела мужчины 1952 года и женщины 1953 года.

Следователи осмотрели место происшествия. Назначены судебно-медицинские экспертизы, опрошены очевидцы, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.

Напомним, информация о происшествии поступила в экстренные службы 25 ноября в 11:20. Как установили прибывшие на место пожарные, горел жилой дом на площади около 100 кв. м. Горение было ликвидировано в течение 40 минут.

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