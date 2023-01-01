Максим Артамонов В Пермском крае на пожаре погибли два человека Происшествие случилось в частном доме в Вильве Поделиться Твитнуть

Архив ИД "Компаньон"

Вчера, 25 ноября, в частном доме на улице Пионерская в посёлке Вильва Горнозаводского округа во время пожара погибли два человека. Об этом сообщили в пресс-службе министерства территориальной безопасности Пермского края.

Информация о происшествии поступила в экстренные службы в 11:20. Как установили прибывшие на место пожарные, горел жилой дом на площади около 100 кв. м.

За 40 минут огнеборцам удалось ликвидировать горение, однако в ходе тушения пожара были обнаружены тела двух человек. Они погибли.

Сейчас специалисты ведомства устанавливают причины возникновения пожара.

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