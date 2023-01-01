Ремонт детской поликлиники в Губахе начнётся в конце декабря Поделиться Твитнуть

поликлиника в Губахе

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Власти Прикамья начали поиск подрядчика на выполнение работ по капитальному ремонту двухэтажного здания детской поликлиники в Губахе (ул. Дегтярева, 1,1Б) Информация появилась на сайте госзакупок.

Подрядчик должен определиться 7 декабря 2023 года. Начальная (максимальная) цена контракта — 74,2 млн руб.

Исполнитель должен выполнить комплекс внешних и внутренних работ с заменой кровельного покрытия, дверей, ограждений на лестничных маршах, коммуникаций, включая системы отопления, водопровод, канализацию, освещение, связь, утеплить чердак, установить подъёмник для инвалидов и пр.

Работы должны начаться 27 декабря 2023 года, а завершиться через год.

Общая площадь здания — 1,3 тыс. кв. м.

Ранее сообщалось, что власти готовы заплатить за капитальный ремонт 7-этажного здания взрослой поликлиники в Губахе (ул. Дегтярева, 1) 154,6 млн руб. Работы на этом объекте также должны начаться в конце года.

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