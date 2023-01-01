На ремонт взрослой поликлиники в Губахе власти готовы потратить 154,6 млн рублей Поделиться Твитнуть

Губаха

starcom68.livejournal.com

Власти Прикамья объявили поиск подрядчика на выполнение работ по капитальному ремонту 7-этажного здания взрослой поликлиники в Губахе (ул. Дегтярева, 1). Информация опубликована на сайте госзакупок.

Подрядчика могут назвать уже 7 декабря. Начальная (максимальная) цена контракта — 154,6 млн руб.

Согласно техзаданию, исполнителю работ предстоит выполнить комплекс наружных и внутренних работ в здании общей площадью 4,9 тыс. кв. м с заменой дверей, перегородок, сетей водоснабжения, канализации, связи, отделкой стен и потолков.

Работы должны быть проведены в условиях действующего лечебного учреждения с 27 декабря 2023 года по 26 июня 2025 года.

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