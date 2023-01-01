В ходе торгов ремонт моста через Мулянку в Перми подешевел на 2 млн рублей Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Подрядчиком на выполнение ремонтных работ моста длиной 114 м через реку Мулянка по ул. Леонова в Перми стал Евгений Сайлер. О победе физлица в ходе электронного аукциона сообщается на сайте госзакупок.

В ходе торгов, в которых приняли участие два претендента, цена контракта снизилась с 12,1 млн руб. до 10 млн руб.

Согласно техзаданию, подрядчику предстоит выполнить замену двух деформационных швов, дорожного покрытия, провести ремонт тротуаров.

Последний раз мост ремонтировался в 2018 году. Срок выполнения работ: с 1 мая по 2 июля 2024 года.

Ранее сообщалось, что подрядчиком на ремонт моста по ш. Космонавтов у Гознака также стал Евгений Сайлер.

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