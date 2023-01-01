Определился подрядчик на ремонт моста у Пермской фабрики «Гознак» Поделиться Твитнуть

Ремонт путепровода через ж/д пути по ш. Космонавтов в районе Пермской печатной фабрики «Гознак» проведёт физлицо Сайлер Е. В. Основным видом деятельности частного предпринимателя является строительство автомобильных дорог и автомагистралей. Информация об итогах конкурса появилась на портале госзакупок.

Евгений Сайлер стал единственный участником закупки. С ним будет заключён договор по максимальной цене 14,303 млн руб.

Мост длиной 185,62 м последний раз ремонтировался в 1980 году. Конструкции мостового полотна включают два деформационных шва, дорожную одежду, перильное и барьерное ограждение, тротуары, дренажную систему, линию освещения.

Согласно конкурсной документации, подрядчику предстоит заменить швы, отремонтировать проезжую часть, тротуары, железобетонный парапет. До и после работ будет проведён осмотр люков колодцев подземных коммуникаций с представителями собственников сетей.

Срок выполнения работ — с 13 мая по 9 июля 2024 года.

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