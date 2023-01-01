Ремонт моста через Мулянку в Перми оценили в 12 млн рублей Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В Перми проведут электронный аукцион по определению подрядчика на выполнение ремонтных работ моста длиной 114 м через реку Мулянка по ул. Леонова в Перми. Информация о старте приёма заявок появилась на портале госзакупок.

Исполнитель должен определиться 23 ноября. Начальная (максимальная) цена контракта — 12, 143 млн руб.

Согласно техзаданию, подрядчику предстоит выполнить замену двух деформационных швов, дорожного покрытия, провести ремонт тротуаров.

Последний раз мост ремонтировался в 2018 году. Срок выполнения работ: с 1 мая по 2 июля 2024 года.

Ранее сообщалось о поиске подрядчика на ремонт моста по шоссе Космонавтов у Гознака.

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