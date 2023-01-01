В МЧС предупредили жителей о гололёде и изморози в Прикамье 26 ноября Поделиться Твитнуть

фото: ЕДДС Перми

В Пермском крае региональное управление МЧС объявило об опасных погодных условиях 26 ноября. По данным Пермского ЦГМС, в отдельных районах Прикамья ожидаются гололёд и изморозь. Следовательно, возможны обрывы линий электропередач и аварии на системах ЖКХ.

В ГИС-центре ПГНИУ сообщили, что в ночь на воскресенье в регионе ожидаются значительные перепады температуры: от -15...-20˚С в Гайнском округе до -1...-3 ˚С на юге края. При этом днём 26 ноября практически на всем территории региона ожидается потепление до 0...-5˚С, пройдут осадки.

Еще заметнее оттепель будет в понедельник, когда температура достигнет плюсовых значений.





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