В ближайшие дни температура воздуха в Прикамье поднимется до плюсовых значений Создадутся благоприятные условия для образования гололёда и налипания мокрого снега Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В выходные дни и в начале следующие недели, 25-28 ноября, в Пермском крае ожидается аномально тёплая погода. Температурный фон будет на 4-8 градусов выше климатической нормы. Об этом сообщили в Пермском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Ночь на субботу ещё будет холодной — до −20°, в Перми около −16°. Однако уже днём с выносом тёплой воздушной массы Черноморского циклона столбики термометров поднимутся до −6…−1°, в Перми будет около −4°. Интенсивность осадков возрастёт до умеренной, на крайнем юге снег перейдёт в ледяной дождь, что приведёт к образованию гололёдов.

В воскресенье, 26 ноября, в Пермском крае опять ожидаются осадки в виде снега на севере и мокрого снега и переохлаждённого дождя — на юге. Температура воздуха ночью составит −7…−2°, в Перми около −3°. Днём ожидается от −4…+1°, в Перми будет около 0°.

В понедельник температура продолжит повышаться: ночью по краю будет −6…0°, в Перми около −1°, днём −2…+3°, в Перми — около +2°. Таким образом температурный фон будет существенно выше нормы. При этом создадутся благоприятные условия для образования гололёда и налипания мокрого снега.

Во вторник, 28 ноября, влияние южного циклона сохранится, но существенных осадков уже не ожидается. Температурный фон понизится в среднем на 2-4°.

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