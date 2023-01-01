В спецоперации погиб житель Чердынского округа Прикамья Михаилу Башкирцеву было 32 года Поделиться Твитнуть

Михаил Башкирцев

ВКонтакте

В ходе специальной военной операции под городом Бахмут погиб житель Чердынского городского округа Михаил Башкирцев. Об этом сообщили в местной администрации и выразили глубокие соболезнования родным и близким военнослужащего.

Михаилу было всего 32 года. Похороны бойца состоялись на родине 25 ноября.

Ранее сообщалось, что на СВО погиб 24-летний житель Краснокамска Владислав Черезов.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.