В спецоперации погиб житель Чердынского округа Прикамья
Михаилу Башкирцеву было 32 года
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В ходе специальной военной операции под городом Бахмут погиб житель Чердынского городского округа Михаил Башкирцев. Об этом сообщили в местной администрации и выразили глубокие соболезнования родным и близким военнослужащего.
Михаилу было всего 32 года. Похороны бойца состоялись на родине 25 ноября.
Ранее сообщалось, что на СВО погиб 24-летний житель Краснокамска Владислав Черезов.
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