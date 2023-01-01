В ходе спецоперации погиб 24-летний житель Краснокамска Владислав Черезов Поделиться Твитнуть

Владислав Черезов

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В ходе специальной военной операции на Украине при исполнении воинского долга погиб житель Краснокамска Пермского края Владислав Черезов. Об этом сообщили в горадминистрации, выразив искренние соболезнования родным и близким военнослужащего.

Известно, что Владиславу было 24 года. Других данных власти не приводят. Нет информации и о дате похорон.

Ранее сообщалось, что в Перми простились с погибшим на СВО десантником Иваном Тупицыным.

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