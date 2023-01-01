В Перми простились с погибшим на СВО десантником Иваном Тупицыным Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В ходе специальной военной операции на Украине 22 октября погиб житель Перми, десантник Иван Тупицын. Об этом пишет ВЕТТА со ссылкой на администрацию Мотовилихи. Власти выразили соболезнования родным и близким военнослужащего.

Иван окончил 11 классов школы в д. Комариха Ильинского района Прикамья. Он принимал участие в боевых действиях на Северном Кавказе, служил в должности старшего наводчика.

В сентябре 2023 года Тупицын заключил контракт и стал добровольцем на СВО.

Иван жил на Вышке II. В районе уже прошла церемония прощания с погибшим.

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