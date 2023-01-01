Екатерина Артёмова Итоги очередных торгов по продаже Пермского свинокомплекса подведут в январе На этот раз предприятие продаётся посредством публичного предложения Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Конкурсный управляющий АО «Пермский свинокомплекс» Илья Зуйкин объявил торги по продаже имущества предприятия в форме публичного предложения. По информации в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве, приём заявок начнётся 27 ноября этого года и завершится 26 января 2024-го.

Начальная цена имущества, как и на предыдущих торгах, 1,23 млрд руб. Каждые три календарных дня цена будет снижаться на 5%, при этом снижать её можно не более 19 раз. В последнем периоде торгов цена свинокомплекса составит 61,6 млн руб., или 5% от начальной цены.

Напомним, весь производственно-технологический комплекс АО продаётся единым лотом. Ранее он уже четырежды выставлялся на торги в форме открытого аукциона, но покупателей на актив так и не нашлось. Тогда собрание кредиторов предприятия приняло решение реализовать имущественный комплекс на торгах посредством публичного предложения.

АО «Пермский свинокомплекс» находится в собственности региона — единственным учредителем предприятия является краевое минагро. Производственные мощности свинокомплекса расположены в посёлке Майском (Краснокамский городской округ). В апреле 2022 года АО было признано банкротом. Общий размер заявленных требований кредиторов на конец прошлого года составлял 777,6 млн руб.

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