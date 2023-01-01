Торги «Пермского свинокомплекса» перейдут в форму публичного предложения Решение принято на собрании кредиторов Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Собрание кредиторов АО «Пермский свинокомплекс» приняло решение реализовать имущественный комплекс на торгах посредством публичного предложения. Об этом сообщается на ЕФРСБ.

Начальная цена лота, куда входит весь производственно-технологический комплекс должника, — 1 млрд 232,73 млн руб. Снижаться стоимость будут каждые три дня на 5%, но не более 19 раз. Ценой отсечения станут 5% от начальной цены продажи имущества (61,6 млн руб.). Дата начала торгов пока не объявлена.

Напомним, предприятие выставлялось на торги уже четырежды — за 1,36 и 1,23 млрд руб., но претендентов на покупку не нашлось.

АО «Пермский свинокомплекс» находится в собственности краевого минагро. В апреле 2022 года предприятие было признано банкротом. Общий размер заявленных требований кредиторов — 777,6 млн руб.

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