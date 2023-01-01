Желающих купить «Пермский свинокомплекс» за 1,2 млрд рублей не нашлось Торги должны были пройти 18 октября Поделиться Твитнуть

фото: fpv.perm.ru

Архив ИД «Компаньон»

Конкурсный управляющий АО «Пермский свинокомплекс» Илья Зуйкин сообщил, что торги по продаже имущества предприятия не состоятся по причине отсутствия заявок. Информация об этом опубликована на ЕФРСБ. Процедура должна была пройти 18 октября в 09.00 (мск).

На продажу одним лотом выставлялись все принадлежащие АО здания (кроме жилых) и сооружения, оборудование, инвентарь хозяйственно-бытового назначения, автомобили, автобусы, микроавтобусы, специализированная техника, земельные участки, права требования на краткосрочные долговые обязательства и незавершённое строительство.

Напомним, 5 сентября Илья Зуйкин объявил несостоявшимися торги по продаже «Пермского свинокомплекса» за 1,369 млрд руб. Причина, как заявлено в протоколе, «недостаточное количество участников». В тот же день управляющий объявил новые торги по цене 1,233 млрд руб. с крайней датой приёма заявок 17 октября.

АО «Пермский свинокомплекс» находится в собственности краевого минагро. В апреле 2022 года предприятие было признано банкротом. Общий размер заявленных требований кредиторов — 777,6 млн руб.

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