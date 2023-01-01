Пермский свинокомплекс снова выставлен на продажу за 1,2 млрд рублей Покупать предприятие на 100 млн дороже желающих не нашлось Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Конкурсный управляющий АО «Пермский свинокомплекс» Илья Зуйкин 5 сентября объявил несостоявшимися торги по продаже предприятия. Причина, как заявлено в протоколе, опубликованном на ЕФРСБ, — «недостаточное количество участников». Лот выставлялся за 1,369 млрд руб. В тот же день управляющий объявил новые торги по цене 1,233 млрд руб.

Заявки принимаются с 11 сентября по 17 октября. Торги пройдут 18 сентября в 9:00 (мск).

На торги выставлены все принадлежащие АО здания (кроме жилых) и сооружения, машины, оборудование, инвентарь хозяйственно-бытового назначения, автомобили, автобусы, микроавтобусы, специализированная техника, земельные участки, права требования на краткосрочные долговые обязательства, незавершенное строительство.

Напомним, ранее актив уже выставлялся на торги за 1,233 млрд руб., когда свинокомплекс пытались реализовать, как единое сельхозпредприятие.

АО «Пермский свинокомплекс» находится в собственности краевого минагро. В апреле 2022 года предприятие было признано банкротом. Общий размер заявленных требований кредиторов — 777,6 млн руб.

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