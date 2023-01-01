Максим Артамонов Имущество пермского свинокомплекса вновь выставили на продажу за 1,4 млрд рублей Торги состоятся в сентябре Поделиться Твитнуть

фото: fpv.perm.ru

Архив ИД «Компаньон»

Имущество АО «Пермский свинокомплекс» выставлено на торги за 1,369 млрд руб. Заявки принимаются с 31 июля, сами торги пройдут 6 сентября. Предыдущий аукцион 19 июля признан не состоявшимся из-за отсутствия заявок. Причём начальная цена была ниже и составляла 1,232 млрд руб. Сведения размещены в ЕФРСБ.

Вернуться к первоначальной сумме организаторам торгов пришлось, потому что ранее свинокомплекс выставлялся на торги как единое сельхозпредприятие, теперь же его попытаются продать как имущественный комплекс. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Прикамье».

Напомним, на торги единым лотом выставлены земельные участки, здания, сооружения, машины и оборудование, транспорт, производственный и хозяйственный инвентарь, другие виды ОС, товарный знак, оборудование к установке, незавершённое производство, запасы и товарно-материальные ценности, дебиторская задолженность.

На первые торги данное имущество выставлялось по цене 1,369 млрд руб., но аукцион также не состоялся в связи с отсутствием заявок.

АО «Пермский свинокомплекс» находится в собственности краевого минагро. В апреле 2022 года предприятие было признано банкротом.

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