Пермский свинокомплекс выставили на повторные торги за 1,2 млрд рублей
Аукцион состоится 20 июля
Конкурсным управляющим АО «Пермский свинокомплекс» Ильёй Зуйкиным имущественный комплекс предприятия выставлен на повторные открытые торги. Информация об этом опубликована в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве. Заявки принимаются с 13 июня до 19 июля. Сам аукцион состоится 20 июля. Начальная цена — 1 млрд 232 млн 730 тыс. руб.
На торги единым лотом выставлены земельные участки, здания, сооружения, машины и оборудование, транспорт, производственный и хозяйственный инвентарь, другие виды ОС, товарный знак, оборудование к установке, незавершенное производство, запасы и ТМЦ, товарно-материальные ценности, дебиторская задолженность.
На первые торги данное имущество выставлялось по цене 1,369 млрд руб., но аукцион не состоялся в связи с отсутствием заявок.
Напомним, находящийся в собственного краевого минагро «Пермский свинокомплекс» был признан банкротом в апреле 2022 года.
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