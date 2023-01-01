Пермский свинокомплекс выставили на повторные торги за 1,2 млрд рублей Аукцион состоится 20 июля Поделиться Твитнуть

фото: fpv.perm.ru

Архив ИД «Компаньон»

Конкурсным управляющим АО «Пермский свинокомплекс» Ильёй Зуйкиным имущественный комплекс предприятия выставлен на повторные открытые торги. Информация об этом опубликована в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве. Заявки принимаются с 13 июня до 19 июля. Сам аукцион состоится 20 июля. Начальная цена — 1 млрд 232 млн 730 тыс. руб.

На торги единым лотом выставлены земельные участки, здания, сооружения, машины и оборудование, транспорт, производственный и хозяйственный инвентарь, другие виды ОС, товарный знак, оборудование к установке, незавершенное производство, запасы и ТМЦ, товарно-материальные ценности, дебиторская задолженность.

На первые торги данное имущество выставлялось по цене 1,369 млрд руб., но аукцион не состоялся в связи с отсутствием заявок.

Напомним, находящийся в собственного краевого минагро «Пермский свинокомплекс» был признан банкротом в апреле 2022 года.

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