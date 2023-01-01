Максим Артамонов В Перми прокуратура начала проверку в связи с гибелью трёх человек на пожаре В жилом доме сгорели мать и двое детей Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба СУ СКР по Пермскому краю

Прокуратура Кировского района Перми организовала проверку в связи с гибелью на пожаре в частном жилом доме двух детей и их матери. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

На место происшествия выехал исполняющий обязанности прокурора района Андрей Малкин. Во время проверки прокуратура даст оценку действиям субъектов профилактики, а также социальным и жилищным условиям семьи, в которых проживали дети.

Также прокуратура взяла на контроль расследование уголовного дела, возбуждённого по данному факту.

Напомним, трагедия случилась в ночь на 24 ноября в частном жилом доме на ул. Чекалина в Закамске. Приехавшие на вызов о возгорании пожарные установили, что горит дом. В результате пожара полностью сгорели сам дом, три автомобиля и надворные постройки. Площадь пожара составила 300 кв. м. Частный жилой дом был сделан из двух материалов: кирпич и газобетонные блоки.

После происшествия следком по региону возбудил уголовное дело.

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