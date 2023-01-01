Максим Артамонов В Перми на пожаре в частном доме погибли люди Происшествие случилось ночью на улице Чекалина Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служа ГУ МЧС России по Пермскому краю

В ночь на 24 ноября в Перми произошёл пожар в частном жилом доме на ул. Чекалина, во время которого погибли и получили травмы несколько человек, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю.

Как уточнили в ведомстве, сообщение о возгорании поступило в экстренные службы в 02:50. Прибывшие на место происшествия огнеборцы установили, что горит трёхэтажный кирпичный дом.

В тушении были задействованы 43 человека и 10 единиц техники.

Огнеборцам удалось локализовать пожар в 03:56, а полностью ликвидировать только через час, в 04:55. Площадь пожара составила 300 кв. м

На пожаре обнаружены погибшие и травмированные, их количество не уточняется.

В результате происшествия огнём был полностью уничтожен дом, включая три автомобиля и надворные постройки, отметили в ведомстве.

Сейчас по факту инцидента проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства и причина возгорания.

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