Максим Артамонов По факту гибели на пожаре матери и двух детей возбудили уголовное дело Происшествие случилось ночью в Закамске Поделиться Твитнуть

Фото: СУ СКР по Пермскому краю

СУ СКР по Пермскому краю возбудило уголовное дело по факту гибели во время пожара в частном доме по ул. Чекалина в Кировском районе Перми женщины 1988 г.р. и её детей 2012 и 2018 г.р. Следователи завели дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам).

По данным ведомства, в ночь на 24 ноября в одном из частных домов по ул. Чекалина в Закамске произошёл пожар, во время которого погибли три человека, ещё одного с травмами госпитализировали.

Сейчас на месте происшествия работают местные следователи и эксперты. Они устанавливают причины гибели людей и произошедшего пожара, допрашивают свидетелей.

В ведомстве отмечают, что расследование находится на особом контроле руководства СУ СКР по Пермскому краю.

Напомним, ранее пресс-служба ГУ МЧС России по Пермскому краю сообщила, что в результате пожара полностью сгорели дом, три автомобиля и надворные постройки. Площадь пожара составила 300 кв. м.

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