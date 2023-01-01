Алёна Бронникова В Перми снова пытались поджечь военкомат Полиция задержала пенсионера Поделиться Твитнуть

Пожилой пермяк под давлением мошенников попытался поджечь военкомат Мотовилихинского и Орджоникидзевского районов. По данным telegram-канала SHOT, преступником оказался пенсионер, художественный руководитель ансамбля народного пения.

«Вчера вечером руководитель ансамбля народного пения в местном ДК подошëл к зданию комиссариата Мотовилихинского и Орджоникидзевского районов города и кинул стеклянную бутылку с зажигательной смесью. «Снаряд» отскочил от двери и упал в снег, а поджигателя оперативно задержал местный участковый», — сообщил автор публикации.

Пенсионер рассказал, что ему по телефону угрожали. Звонок поступил с неизвестного номера, и мошенник, представившийся следователем Таганского ОВД, сообщил, что на имя пермяка оформлены кредиты на 350 тыс. и 1,5 млн руб. Чтобы списать эти долги, с него потребовали совершить преступление. Теперь мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.

В краевом МВД на запрос ответили, что не располагают информацией для СМИ. «Новый компаньон» обратился за комментарием в СКР Прикамья. На момент публикации ответ не получен.

На прошлой неделе похожий случай произошёл в Дзержинском районе Перми. Женщина, так же под угрозами мошенников, пыталась поджечь военкомат по ул. Вавилова, 4. В полиции тогда тоже заявили, что не станут комментировать происшествие, а краевой военкомат оставил запрос издания без ответа. Позднее суд избрал подозреваемой меру пресечения в виде домашнего ареста на два месяца.

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