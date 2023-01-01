Алёна Бронникова Пермячку, попытавшуюся поджечь военкомат, отправили на два месяца под домашний арест Женщину задержали 14 ноября при попытке поджечь здание на Вавилова Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

Свердловский районный суд определил меру пресечения 42-летней безработной жительнице Перми, совершившей 14 ноября попытку поджога военкомата на ул. Вавилова, 4. По ходатайству следствия полиции женщину на два месяца отправили под домашний арест, сообщает Properm.ru.

О происшествии стало известно накануне. Местная жительница поздним вечером попыталась поджечь здание с помощью бутылки с зажигательной смесью. Её задержали сотрудники МВД.

Как рассказала сама пермячка, в течение двух месяцев ей приходили сообщения в мессенджере от анонимных пользователей, представившихся сотрудниками ФСБ. Угрожая, они принуждали женщину поджечь военкомат.

Порталу также стало известно, что мошенники заставили её взять кредит на сумму около 800 тыс. руб. и перевести эти деньги на их счёт.

Полиция предъявила женщине обвинение. Возбуждено уголовное дело по ст. 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение имущества). За преступление ей грозит до пяти лет тюрьмы.





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