Алёна Бронникова Пермячка пыталась поджечь военкомат на улице Вавилова На преступление женщину сподвигли угрозы мошенников Поделиться Твитнуть

военкомат на ул. Вавилова,4

«2ГИС»

На ул. Вавилова, 4 в Перми 42-летняя женщина попыталась поджечь военный комиссариат. Как сообщает telegram-канал SHOT, происшествие случилось во вторник, 14 ноября.

Попытку поджога совершила местная жительница. Она отправилась к зданию поздним вечером, с собой принесла бутылку с зажигательной смесью и бросила её в окно первого этажа. Само здание не получило повреждений, так как бутылка разбилась снаружи.

Полиция задержала женщину. По её словам, в течение двух месяцев ей приходили сообщения в мессенджере от людей, представившихся сотрудниками ФСБ. Они требовали поджечь военкомат, чтобы уничтожить личные дела, и угрожали ей кредитами на её имя.

Против пермячки возбуждено уголовное дело по ст. 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение имущества). За преступление ей грозит до пяти лет тюрьмы.

В управлении МВД России по городу Перми «Новому компаньону» сообщили, что по данному происшествию информацией для СМИ не располагают. В краевом военкомате посоветовали направить им официальный запрос на почту.

Летом 2022 года в Кировском районе Перми двое мужчин бросили несколько бутылок с зажигательной смесью в военкомат Кировского района. Через некоторое время они были задержаны. Преступники оказались участниками агентурной группы СБУ, в задачи которой входили подготовка и проведение террористических актов и диверсий на территории России.

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