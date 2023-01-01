Прокуратура обжалует приговор поджигателю пермского военкомата Поделиться Твитнуть

Государственным обвинением направлено апелляционное представление на приговор Центрального военного окружного суда поджигателю военкомата в Кировском районе Перми Алексею Гашеву. Информация размещена в картотеке судебных дел, дата рассмотрения пока не назначена.

Как пояснил Properm.ru гособвинитель Максим Шадрин, прокуратура обжалует процессуальные недочёты и отмены приговора или его ужесточения не требует. Он также сказал, что приговор второму поджигателю и подельнику Гашева Михаилу Соколову не обжалован.

Напомним, 30 июня в Центральном военном окружном суде в Екатеринбурге вынесен обвинительный приговор по делу о госизмене и терроризме в отношении Алексея Гашева. Ему назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима, при этом первые три года он проведёт в тюрьме, а после освобождения из колонии Гашев ещё полтора года будет ограничен в свободе.

Михаил Соколов также был признан виновным к госизмене, террористическом акте, участии в террористической группе. Ему назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы в колонии строгого режима, первые три года из них он проведёт в тюрьме. После освобождения из колонии ему назначено дополнительно полтора года ограничения свободы.

Напомним, 24 июня 2022 года Соколов и Гашев бросили несколько бутылок с зажигательной смесью в окно военкомата в Кировском районе Перми. Через некоторое время они были задержаны при попытке покинуть Пермский край.

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