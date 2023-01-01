Плату за парковку вдоль сквера Уральских добровольцев поднимут на треть Цена изменится с 9 января Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В администрации Перми официально уведомили автомобилистов о планируемом увеличении платы за пользование платной парковкой на проезде вдоль сквера Уральских добровольцев (от ул. Советской до дома № 59 по ул. Петропавловской) с 9 января 2024 года. Документ размещён на сайте мэрии.

Как пояснили власти, был проведён мониторинг уровня максимальной занятости парковочных мест на этом участке. Он превышает 90%.

В целях снижения транспортной нагрузки на проезд вдоль сквера Уральских добровольцев и в соответствии с методикой расчёта размера платы за пользование платными парковками, утверждённой гордумой, администрация Перми приняла решение повысить с 9 января 2024 года плату на данном участке до 40 руб. в час.

Напомним, парковка вдоль сквера стала платной только в ноябре 2023 года. Новые платные парковочные места включили в тарифную зону №102 со стоимостью 30 руб. в час.

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