Максим Артамонов Мэрия Перми вводит дополнительные места платной парковки Автомобилисты больше не смогут парковаться бесплатно на проезде вдоль сквера Уральских добровольцев Поделиться Твитнуть

Как сообщили в пресс-службе администрации Перми, в городе появились новые платные парковочные места, расположенные на проезде вдоль сквера Уральских добровольцев от ул.Советской и до Петропавловской, 59. Они включены в тарифную зону №102.

В мэрии объяснили нововведение существующим дефицитом парковочных мест.

Напомним, с 1 января 2024 года зона платных парковок в Перми будет ещё расширена. В частности, они появятся в районе ДК им. Солдатова и на прилегающих к нему участках автомобильных дорог общего пользования местного значения. Речь идёт об ул. Героев Хасана (от ул. Белинского до ул. Соловьёва), Комсомольском проспекте (от ул. Белинского до ул. Соловьёва), ул. Куйбышева (от ул. Белинского до ул. Смирнова), ул. Смирнова (от ул. Куйбышева до ул. Героев Хасана) и ул. Соловьёва (от ул. Куйбышева до ул. Героев Хасана).

Новые парковочные места включат в границы тарифной зоны платных парковок № 101. Автомобилисты, которые паркуются на этой территории, будут вынуждены платить пока по 20 руб. в час. Режим платных парковок будет установлен с 09:00 до 19:00 ежедневно, кроме выходных (суббота и воскресенье) и нерабочих праздничных дней.

Кроме того, с 9 января следующего года чиновники также повысят размер платы за пользование платными парковками в тарифной зоне № 102 на 10 руб. (с 30 до 40 руб.).

Всего по состоянию на начало ноября зона платной парковки в Перми занимает около 6,5 кв. км и включает около 10 тыс. парковочных мест.

О том, как изменятся условия платной парковки в городе и какие с ней есть проблемы, можно почитать в статье «Нового компаньона».

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.