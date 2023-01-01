Максим Артамонов В Перми в зону платной парковки входит около 10 тысяч мест Со следующего года их станет больще, а цена за их использование в центре города возрастёт Поделиться Твитнуть

Зона платной парковки в Перми на сегодняшний день занимает около 6,5 кв. км. и включает около 10 тыс. парковочных мест. В их число входят парковочные места для автомобилей инвалидов, расположенные преимущественно возле объектов социальной инфраструктуры. Об этом Новому компаньону рассказали в пресс-службе администрации Перми.

В мэрии пояснили, что при развитии парковочного пространства учитывается и анализируется практика других российских городов, в которых действует такая система.

«Реализация мероприятий существующей парковочной политики в Перми позволила увеличить пропускную способность улично-дорожной сети города, сократить время длительной стоянки транспортных средств, что благоприятно повлияло на доступность парковок для жителей и гостей города, в том числе парковочных мест вблизи больниц, образовательных учреждений и других объектов социальной сферы», — рассказали в администрации.

Напомним, с 1 января 2024 года зона платных парковок в Перми будет расширена. В частности, они появятся в районе ДК им. Солдатова и на прилегающих к нему участках автомобильных дорог общего пользования местного значения. Речь идёт об ул. Героев Хасана (от ул. Белинского до ул. Соловьёва), Комсомольском проспекте (от ул. Белинского до ул. Соловьёва), ул. Куйбышева (от ул. Белинского до ул. Юрия Смирнова), ул. Юрия Смирнова (от ул. Куйбышева до ул. Героев Хасана) и ул. Соловьёва (от ул. Куйбышева до ул. Героев Хасана).

Новые парковочные места включат в границы тарифной зоны платных парковок № 101. Автомобилисты, которые паркуются на этой территории, будут вынуждены платить пока по 20 руб. в час. Режим платных парковок будет установлен с 09:00 до 19:00 ежедневно, кроме выходных (суббота и воскресенье) и нерабочих праздничных дней.

Но и это не всё. С 9 января следующего года чиновники также повысят размер платы за пользование платными парковками в тарифной зоне № 102 на 10 руб. (с 30 до 40 руб. соответственно).

О том, как изменятся условия платной парковки в городе и какие с ней есть проблемы, можно почитать в статье «Нового компаньона».

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.