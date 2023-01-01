Максим Артамонов Бесплатно место не бывает Как изменятся условия платной парковки в Перми в следующем году Поделиться Твитнуть

С 9 января 2024 года стоимость парковки в центре Перми, в зоне №102, вырастет на 10 руб. — с 30 до 40 руб. в час. Такое решение было принято после мониторинга, проведённого в середине сентября Пермской дирекцией дорожного движения. Городские власти изучили максимальную заполняемость платных парковочных мест, и оказалось, что улично-дорожная инфраструктура внутри этой зоны испытывает существенные перегрузки — заполняемость парковок превышает 90%. Стоимость парковочного места в зоне №101 и на плоскостных парковках пока останется прежней — 20 руб. в час.

Регулирование спроса

В конце сентября этого года на пленарном заседании Пермской городской думы депутаты раскритиковали парковочную политику администрации. Парламентарии спросили у главы города Эдуарда Соснина, каковы дальнейшие планы мэрии по расширению зоны платного паркинга и когда этот процесс остановится. Они призвали городские власти искать способы сделать стоянку в центре более доступной. Например, выделить бесплатные места или площадки для парковки по минимальной цене. Также депутаты обратили внимание главы Перми, что при введении платных парковок чиновники заявляли про освобождение центра от автомобилей, а сейчас «это превратилось в инструмент пополнения бюджета».

Градоначальник тогда пояснил, что расширение зоны платных парковок — вынужденная мера. По его словам, занятость существующих парковок сегодня составляет больше 90%. Мэр отмечал, что главная задача платных парковок — «сделать так, чтобы максимальное количество жителей пользовались общественным транспортом», на организацию работы которого продолжает тратиться «огромное количество субсидий».

Бывший руководитель Пермской дирекции дорожного движения Максим Кис, при котором вводилась новая система, отмечает, что по своему смыслу плата за парковку в городе — это «механизм регулирования спроса на ограниченный ресурс», поэтому вводить её нужно там, где наблюдается устойчивый дефицит парковочных мест. В этой логике он считает увеличение платы до 40 руб. в час в особенно загруженных местах «совершенно обоснованным». При этом он подчёркивает, что решение о введении платы за парковку «крайне желательно принимать только на этом основании, без учёта каких-либо политических или бюджетных соображений».

«В тот период, когда платная парковка только появилась в Перми, прогнозировалось, что поэтапно в течение ряда лет эта зона может быть распространена на весь центрально-планировочный район города. Наблюдая за решениями администрации города Перми об изменении границ зоны платной парковки последних лет, я вижу, что по этому вопросу проводится аккуратная, «точечная» работа. В зону платной парковки включаются отдельные участки улиц, на которых есть реальная проблема с парковкой в дневное время. Полагаю, что работа в таком режиме, основанная на анализе ситуации на дорогах, должна продолжаться и далее», — полагает Кис.

Расширение зоны платной парковки имеет ещё и такой нюанс: в неё попадает всё больше жилых домов, жильцы которых нередко паркуют автомобили на дороге под окнами. «Это не означает, что люди не смогут размещать автомобили около домов, как раньше. Но в периоды повышенного спроса на парковку — в дневное время в будни — они могут использовать эту территорию на общих основаниях со всеми жителями города, то есть за плату. Так как в Перми парковки бесплатны в вечернее и ночное время, а также в выходные дни, для жильцов с традиционным графиком работы даже при размещении автомобиля на дороге плата будет незначительна. Кроме того, владельца транспортного средства никто не ограничивает в иных способах организации своего автомобиля», — объясняет Максим Кис.

Как менялась парковочная политика

Система платных парковок в Перми функционирует с 15 августа 2016 года. Процесс внедрения занял более полутора лет. Постепенно зона платных парковок расширялась, а тариф за стоянку на них увеличивался. При этом до 2022 года сама зона была одна — №101. Стоимость парковки внутри неё с 2018-го составляла 20 руб. в час.

В прошлом году нормативно-правовая база парковочной политики претерпела изменения. Было утверждено положение о парковках общего пользования. Оно позволило помимо парковок, расположенных вдоль дорог, организовать в Перми плоскостные и перехватывающие парковки. Первые находятся в зоне платной парковки и дают возможность оставлять транспорт на длительное время. Перехватывающие парковки расположены за границами зоны и предназначены для того, чтобы владелец автомобиля мог оставить его и пересесть на общественный транспорт.

Вместе с положением была утверждена методика расчёта платы за пользование парковками. Этим документом было предусмотрено увеличение платы за место на парковке при её высокой загруженности (более 90% мест) на 10 руб. в час.

Утверждение положения и методики позволило создать внутри уже действовавшей зоны платной парковки зону №102. В неё вошли участки в центре города, где наблюдалась наиболее высокая загруженность парковочных мест. Стоимость часа стоянки в этой зоне сразу была установлена на 10 руб. выше, чем в зоне №101 — не 20 руб., а 30 руб. в час. Также была создана зона №201, в границы которой вошли плоскостные парковки.

Бесплатно припарковать автомобиль в центре Перми сегодня можно только на 20 минут. Штраф за неоплату парковки в течение более длительного времени составляет 1 тыс. руб., а повторный штраф в течение года обойдётся уже в 2 тыс. руб. При этом парковочные места в центре города можно занимать бесплатно в выходные и праздники, а также с позднего вечера до утра в любые дни.

Плюсы и минусы центра

По мнению депутата Пермской городской думы Алексея Овчинникова, власти будут и дальше использовать практику увеличения парковочных мест на территории города. Чтобы этот процесс остановился, должна сильно упасть загрузка парковочных мест в платной зоне, чего не происходит.

Парламентарий считает, что потенциал для расширения зоны платной парковки ещё есть — как минимум до ул. Старцева и Бульвара Гагарина.

«Жителям города, живущим в центральной части, или тем, кто думает туда переехать, надо понимать, с чем они будут сталкиваться. Либо им надо приобретать место на паркинге, либо организовываться всем домом и брать территорию в аренду, либо пользоваться общественным транспортом, либо оставлять автомобиль на плоскостной парковке и оплачивать время стоянки. Для тех, кто живёт в центре города, всё ближе, и поэтому пользоваться автомобилем, возможно, где-то дороже», — говорит Алексей Овчинников.

Он привёл в пример жителей микрорайона «Погода», которые купили жильё фактически на окраине города и ставят там машины бесплатно. В то же время депутат отмечает, что им оттуда нужно выбираться в центр, где они всё равно вынуждены платить за парковку.

«Мы уже, по сути, просто перешли на мировую практику, и люди, когда принимают решение приобретать автомобиль, сначала думают, где его будут парковать. В той же Японии не продадут автомобиль, если у тебя нет парковочного места или какого-то разрешения», — пояснил Алексей Овчинников.

Резидентские разрешения

Руководитель движения «За реформу платной парковки», юрист Илья Дёмин видит две серьёзные проблемы в проводимой пермскими властями парковочной политике. Во-первых, несмотря на то что зона платной парковки расширяется, а тарифы растут, содержание парковочных мест не всегда осуществляется на должном уровне. В частности, зимой пермяки нередко жалуются на сугробы в парковочных карманах, которые мешают поставить там автомобиль. Дёмин считает, что корень этой проблемы состоит в том, что «оплата парковки и её чистка никак не связаны юридически».

Вторая проблема — при расширении зоны платной парковки на её периферии возрастает загруженность транспортом, так как большинство водителей хотят парковаться.

«Получается, что места рядом с платной парковкой начинают пользоваться очень большим спросом, гораздо больше, чем до расширения зоны. Как следствие, город вынужден расширять зону, чтобы справиться с повышенным спросом, и ситуация повторяется. Решить эту проблему может естественная преграда, например долина Егошихи, — мало кто захочет пешком переходить дамбу. Именно поэтому повышенного спроса в Мотовилихе из-за расширения зоны в Разгуляе не возникает», — рассказал Илья Дёмин.

Ещё одним вариантом, по его словам, может стать введение большого числа альтернативных парковок на периферии платной зоны. Именно для этого нужны перехватывающие парковки, однако их должно быть гораздо больше, чем сейчас, и пользоваться ими должно быть удобно и выгодно, подчёркивает юрист.

Без этих решений, по его мнению, парковка будет расширяться до тех пор, пока не покроет весь город. В Москве, например, так уже произошло: зона платной парковки охватывает почти всю столицу, включая спальные районы.

В качестве рекомендации пермякам Илья Дёмин посоветовал требовать введения резидентских разрешений, то есть это возможность для горожан, которые живут в зоне платной парковки, оставлять там свой автомобиль на льготных условиях. В Москве стоимость такой парковки для тех, кто имеет такое разрешение, составляет 3 тыс. руб. в год, а в Воронеже и Санкт-Петербурге — 1,8 тыс. руб. В Рязани и Ростове-на-Дону жители зоны платной парковки вообще не платили за неё.

«Это самый лучший способ защитить права жителей и это как раз то, что есть почти во всех других городах с платной парковкой как в России, так и во всём мире. Единственная причина, по которой этого до сих пор нет в Перми, — мало людей возмущаются и требуют таких разрешений. А без этого сама власть вводить их не будет и продолжит зарабатывать на жителях необоснованные суммы. Почему необоснованные? Житель Москвы платит за парковку у своего дома 3 тыс. руб. в год, а житель Перми — около 40 тыс., и это при том, что зарплаты в Москве в разы больше», — пояснил Илья Дёмин. Вместе с тем он отметил, что другие предложения общественного движения по реформе платной парковки — льготы, пост­оплата и абонементы — городскими властями были удовлетворены.

Как расширяется зона платной парковки

Повышение стоимости парковки в центре города — не единственное изменение, касающееся автомобилистов Перми. Со 2 октября тарифная зона №101 пополнилась пятью территориями. Речь идёт об участках по ул. Плеханова (от ул. Луначарского до ул. Петропавловской), по ул. Петропавловской (от ул. Плеханова до ул. Крисанова), по ул. Ленина (от ул. Плеханова до ул. Крисанова), по ул. Екатерининской (от ул. Плеханова до ул. Крисанова) и по ул. Луначарского (от ул. Плеханова до ул. Крисанова).

Кроме этого, со 2 октября начали работать две новые плоскостные муниципальные парковки в зоне №201. Они расположены в районе дома №1 по ул. Пушкина (вдоль ул. Клименко на участке от ул. Луначарского до ул. Пушкина), а также рядом со зданиями №21 и 23 по ул. Попова.

Тарифная зона платных парковок №102 ранее была ограничена следующими дорогами: ул. Попова (от ул. Монастырской до ул. Пушкина), площадью возле Центрального рынка, ул. Пушкина (от площади возле Центрального рынка до ул. Краснова), ул. Краснова (от ул. Пушкина до ул. Сибирской), ул. Сибирской (от ул. Краснова до ул. Революции), ул. Революции (от ул. Сибирской до ул. Горького), ул. Горького (от ул. Революции до ул. Монастырской) и ул. Монастырской (от ул. Горького до ул. Попова). С 1 ноября в её границы вошли также парковочные места, расположенные в проезде от ул. Советской до ул. Петропавловской, 59.









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