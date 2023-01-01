Алёна Бронникова Вице-премьер РФ и губернатор Прикамья протестировали новые электробусы и трамваи Дмитрий Григоренко приехал в Пермь с рабочим визитом Поделиться Твитнуть

Telegram-канал Дмитрия Махонина

Зампредседателя правительства — руководитель Аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко в рамках рабочей поездки в Пермский край поучаствовал в тестировании новых электробусов. Об этом в своём telegram-канале сообщил губернатор Дмитрий Махонин.

Совместно с главой Прикамья вице-премьер РФ проехался на новом экологичном общественном транспорте: трамвае и электробусе, запущенному с сегодняшнего дня по новому пассажирскому маршруту № 81.

«Продолжаем подтверждать статус Перми как города с лучшей транспортной системой. Для маршрута № 81 приобрели 16 электробусов — 14 из них будут курсировать на линии в ежедневном режиме, ещё два — находиться в резерве. Это удобный и экологичный транспорт, почти бесшумный», — отметил Дмитрий Махонин.

Губернатор также анонсировал поставку шести новых трамваев до конца текущей недели. По его словам, планируемое количество прибывших вагонов к концу года не изменилось и составит 30. Пока Пермь получила только семь «Львят». Новые вагоны уже начали выходить на линии.

В заключение глава региона поблагодарил Дмитрия Григоренко и федеральное правительство за поддержку в части обновления общественного транспорта. Изменений удалось добиться благодаря включению Перми в десятку городов страны, где при поддержке ВЭБ.РФ реализуется программа развития городского электротранспорта.

С четверга, 23 ноября, в Перми начал курсировать новый маршрут № 81 «Улица Сапфирная — станция Пермь II». Он соединил ЖК «Погода» с центром города и ж/д вокзалом. Маршрут полностью обслуживается электробусами. Перевозчиком выступает МУП «Пермгорэлектротранс».

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