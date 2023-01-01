Екатерина Артёмова «Мотовилиха» не смогла продать долг «Камастали» в 4,7 млрд рублей На торги по продаже задолженности дочернего предприятия МЗ никто не заявился Поделиться Твитнуть

Мотовилихинские заводы

Константин Долгановский

Конкурсный управляющий ПАО «Мотовилихинские заводы» (МЗ) Андрей Берсенев подвёл итоги торгов по продаже дебиторской задолженности предприятия. Самый крупный лот — задолженность ООО «МЗ «Камасталь» (100%-ная «дочка» «Мотовилихи») в размере 4,7 млрд руб. — реализовать не удалось. По информации в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве, на аукцион по нему не поступило ни одной заявки.

Несостоявшимися в виду отсутствия заявок признаны также торги по продаже прав требования к АО «ПЭМЗ Спецмаш» в размере 68,8 млн руб. и задолженности ООО «РусМетКом» в сумме 2 млн руб.

Четыре лота нашли покупателей. Долг ЗАО «Импульс-М» в размере 24,7 тыс. руб. за 499 руб. выкупил индивидуальный предприниматель Максим Ситников из Калмыкии. Он же стал победителем торгов по продаже задолженности АО «Спецремонт» в сумме 245,5 млн руб. — этот лот предпринимателю достался за 2,4 млн руб. Права требования к ООО «Механик» в размере 1,1 млн руб. перешли к пермскому ООО «Бизнес Технологии», которое предложило за этот лот 15,1 тыс. руб. Права требования к ООО «Объединённая машиностроительная компания» в размере 1,7 млн руб. за 211,1 тыс. руб. купил бизнесмен Дмитрий Ворожбит из Приморского края.

Напомним, торги были объявлены в сентябре. На аукцион были выставлены долги девяти компаний перед ПАО «Мотовилихинские заводы» на общую сумму 5,1 млрд руб. В начале ноября были подведены итоги торгов по двум лотам: задолженность АО «Уралтрансмаш» в размере 38,4 млн руб. выкупил столичный предприниматель Георгий Дикань, а долг АО «Самарский электромеханический завод» в сумме 5,8 млн руб. — ООО «Аламиг» из Нижнего Новгорода.

ПАО «Мотовилихинские заводы» — единственный в стране производитель реактивных систем залпового огня. С 2018 года предприятие находится в процедуре конкурсного производства. Ранее имущественный комплекс самого завода также был продан с торгов. Его новым владельцем стало АО «Ремдизель» из Республики Татарстан.





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