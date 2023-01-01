Екатерина Артёмова «Мотовилиха» продала долги двух иногородних предприятий В общей сложности они задолжали пермскому заводу 44,2 млн рублей Поделиться Твитнуть

Иван Петров

Конкурсный управляющий ПАО «Мотовилихинские заводы» Андрей Берсенев начал публиковать результаты объявленных в сентябре торгов по продаже дебиторской задолженности предприятия. На аукцион были выставлены долги десяти компаний перед ПАО на общую сумму 5,1 млрд руб. По информации в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве, на данный момент подведены итоги торгов по двум лотам: проданы задолженность АО «Уралтрансмаш» в размере 38,4 млн руб. и долг АО «Самарский электромеханический завод» (СЭМЗ) в размере 5,8 млн руб.

Победителем торгов по продаже прав требования к АО «Уралтрансмаш» стал зарегистрированный в Москве ИП Симон Чалигава. Указано, что он действовал как агент в интересах другого столичного индивидуального предпринимателя — Георгия Диканя. Начальная цена лота равнялась размеру задолженности «Уралтрансмаша» — 38,4 млн руб. В итоге долг продан за 12,3 млн руб. Договор купли-продажи пока не подписан.

Долг СЭМЗ выкупило ООО «Аламиг», предложившее за него 2 млн руб. Компания находится в Нижнем Новгороде, специализируется на оптовой торговле машинами и оборудованием. С «Аламигом» договор купли-продажи уже заключён.

ПАО «Мотовилихинские заводы» — единственный в стране производитель реактивных систем залпового огня. С 2018 года предприятие находится в процедуре конкурсного производства. Ранее имущественный комплекс самого завода также был продан с торгов. Его новым владельцем стало АО «Ремдизель» из Республики Татарстан.

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