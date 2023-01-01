Максим Артамонов На Комсомольской площади в Перми установят новый патриотический памятник Объект появится на месте снесённого в прошлом году кафе «Ешь-ка» Поделиться Твитнуть

Фото: Гугл. карты, 2021 год

На Комсомольском проспекте, 71а, где ранее располагалось кафе «Ешь-ка», начались строительные работы. На участке планируется установить памятный объект «300 лет на службе Отечеству». Первым об этом сообщило издание 59.ru со ссылкой на администрацию Перми.

Идея установки принадлежит сотрудникам «Мотовилихинским заводам», которые разработали и изготовили памятный объект к юбилею города.

«Конструкторы и технологи предприятия отразили в новом объекте вклад военно-промышленного комплекса Прикамья в обороноспособность нашей страны», — рассказали «Новому компаньону» в пресс-службе мэрии.

В городской администрации также пояснили, что на объекте будут запечатлены знаковые места Перми — Кафедральный собор, где долгие годы располагалась художественная галерея, ротонда в парке им. Горького, набережная Камы.

Администрация Перми

Объект будет передан в подарок городу в честь его 300-летия. Когда закончится установка, в администрации не уточнили.

Напомним, здание кафе «Ешь-ка» снесли в Перми в конце осени 2022 года. Площадь сооружения составляла 143,9 кв. м. Демонтаж объекта проходил в рамках подготовки к юбилею Перми. Власти убирали с центральных улиц города торговые павильоны.

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