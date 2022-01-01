Максим Артамонов В Перми сносят кафе «Ешь-ка» на Компросе

Освободившуюся территорию чиновники обещают благоустроить Поделиться Твитнуть

Фото: Гугл карты

Подрядная организация приступила к сносу бывшего кафе «Ешь-ка» на Комсомольском проспекте, 71а. Сейчас она демонтирует каркас из металлических конструкций, а 29 октября планируется начать разбор кирпичной стены и фундамента с помощью спецтехники. Об этом сообщили в МКУ «Содержание муниципального имущества».

Площадь сооружения составляет 143,9 кв. м. Все работы планируется завершить до середины ноября. После того как павильон на Комсомольском проспекте, 71а будет снесён, чиновники обещают благоустроить освободившуюся территорию.



Демонтаж объекта проходит в рамках подготовки к 300-летию Перми. Власти сносят расселённые жилые дома и убирают с центральных улиц города торговые павильоны.



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