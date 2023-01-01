Максим Артамонов Из-за снегопада прилёты и вылеты из пермского аэропорта задерживаются Чтобы очистить взлётную полосу, задействована вся спецтехника Поделиться Твитнуть

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В пермском аэропорту Большое Савино продолжается борьба с непогодой. Утром 23 ноября аэропорт с задержками, но принял и отправил часть авиарейсов. С отставанием от расписания ожидается прибытие ещё шести воздушных судов, а с задержками на вылет будут отправлены девять самолётов. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта.

«Сейчас над обеспечением работы всех основных систем аэропорта бьётся весь необходимый персонал Большого Савино. В том числе сотрудники аэродромной службы в режиме нон-стоп расчищают ото льда и снега взлетно-посадочную полосу, рулежные дорожки и места стоянки воздушных судов», — пояснили в пресс-службе.

Кроме того, территория аэродрома обрабатывается противогололедными реагентами. Чтобы очистить взлётную полосу, задействована вся необходимая спецтехника. С пассажирами задержанных рейсов работают представители авиакомпаний.

Напомним, 22 ноября в связи с непрекращающимися переохлаждёнными осадками аэропорт Большое Савино закрывался с 2 до 8 часов утра, а затем ещё раз вечером. Аэродромным службам не удавалось добиться необходимого коэффициента сцепления на взлётной полосе для безопасного взлёта и посадки лайнеров.

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