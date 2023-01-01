Аэропорт Перми заработал в штатном режиме Из-за переохлаждённого дождя он закрывался на шесть часов Поделиться Твитнуть

АО «Международный аэропорт «Пермь»

В среду, 22 ноября, с 2 до 8 часов по местному времени в связи со сложными погодными условиями пермский аэродром Большое Савино был закрыт на приём и отправление воздушных судов.

Как уточнили в пресс-службе аэропорта, причиной ограничения работы стало состояние взлётно-посадочной полосы. Она обледенела, так как при температуре воздуха -4 градуса прошёл переохлаждённый дождь.

В связи с этим на запасной аэродром в Кольцово (Екатеринбург) отправились рейсы из Сочи, Москвы и Новосибирска. Рейсы из Самары, Санкт-Петербурга, Минеральных Вод и Бугульмы в связи с закрытием аэродрома в Перми не вылетали из аэропортов отправления.

Из-за опоздания рейсов в Пермь соответственно задерживаются обратные вылеты в Москву, Санкт-Петербург, Махачкалу, Минеральные Воды, Новосибирск, Нижневартовск, Омск и Сочи. Задержки составляют от 6 до 13 часов.

«На данный момент погодные условия стабилизировались, аэропорт Большое Савино работает в штатном режиме. Все задержанные рейсы готовятся к вылету в Пермь. Рейсы из Большого Савино обслуживаются по расписанию, указанному на онлайн-табло», — сообщили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что в связи с задержкой рейсов Пермская и Свердловская транспортные прокуратуры организовали мониторинг ситуации. Надзорными органами контролируется оказание пассажирам услуг, предусмотренных Федеральными авиационными правилами.

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