В пермском аэропорту задерживается прилёт и вылет нескольких авиарейсов Причиной стал снегопад, накрывший Пермский край Поделиться Твитнуть

В связи с неблагоприятными погодными условиями, в Большом Савино сегодня были задержаны несколько авиарейсов. Об этом сообщает telegram-канал Уральской транспортной прокуратуры.

Речь идёт о рейсах 5042 авиакомпании S7 в Новосибирск, 262 авиакомпании «ЮВТ АЭРО» в Ярославль и СУ-1205 авиакомпании «Аэрофлот» в Москву.

Кроме того, три самолёта, прибывающие в Пермь, из-за непогоды временно перенаправлены в аэропорт Екатеринбурга: рейсы 5041 и 1157 авиакомпании S7 из Новосибирска и Москвы, а также рейс 262 авиакомпании «ЮВТ АЭРО» из Ярославля. Авиарейс ЮВ-278 из Омска прибудет в аэропорт Самары.

Сейчас Пермская и Свердловская транспортные прокуратуры организовали мониторинг ситуации. Оказание пассажирам услуг, предусмотренных Федеральными авиационными правилами, контролируется надзорными органами.

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