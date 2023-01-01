Аэропорт Перми второй раз за сутки закрылся из-за непогоды Поделиться Твитнуть

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В связи с непрекращающимися переохлажденными осадками аэродром «Большое Савино» в Перми закрыт на приём и отправление воздушных судов. Как сообщили в пресс-службе аэропорта, аэродромным службам не удаётся добиться необходимого коэффициента сцепления на взлётной полосе для безопасного взлёта и посадки лайнеров.

Рейсы СУ 1204 из Москвы и ZF 4164 из Пхукета перенаправлены в аэропорт Кольцово (Екатеринбург), рейс ЕО 1106 из Минска совершил посадку в Казани. На вылет задерживаются рейсы в Бугульму Москву, Минеральные Воды и Пхукет.

«Вся актуальная информация оперативно размещается на онлайн-табло аэропорта», — говорится в сообщении пресс-службы «Большого Савино». Дополнительная информация о статусах рейсов также доступна на горячих линиях авиакомпаний и представительствах.

Ранее сообщалось, что аэропорт «Большое Савино» закрывался из-за обледенения полосы с 2 до 8 часов утра.

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