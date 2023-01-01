В ходе СВО на Украине погиб житель Соликамска Александр Пимулин Похоронят военнослужащего 23 ноября Поделиться Твитнуть

Александр Пимулин

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В ходе специальной военной операции на Украине погиб житель Соликамска Пермского края Александр Пимулин. Об этом сообщили в городской администрации, выразив соболезнования родным и близким военнослужащего.

Александру был 51 год. Он родился в Сыктывкаре, там закончил школу и ПТУ, затем переехал жить в Соликамск, где начал работать охранником в исправительной колонии.

Прощание с военнослужащим состоится 23 ноября в ДК завода «Урал». Начало в 12.00.

Ранее сообщалось, что в спецоперации погиб 19-летний студент из Прикамья Никита Красноборов. Для участия в СВО он взял академический отпуск.

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