Максим Артамонов
На Украине погиб 19-летний студент из Прикамья Никита Красноборов
Для участия в СВО он взял академический отпуск
Во время участия в специальной военной операции на территории Украины 14 ноября погиб рядовой Никита Красноборов. Об этом сообщается на офциальной странице Берёзовского округа ВКонтакте.
Никита Красноборов родился 17 января 2004 года. В 2020 году окончил 9 классов Дубовской общеобразовательной школы, а затем учился в Пермском краевом индустриальном техникуме по специальности техник-технолог.
В 2023 году молодой человек взял академический отпуск и заключил контракт.
Военную службу он проходил с 25 октября в должности командира отделения сбора и эвакуации раненых медицинского взвода мотострелкового батальона. Обстоятельства его гибели не сообщаются.
Напомним, сегодня состоятся похороны другого участника СВО из Прикамья, Руслана Харланова. Его похоронят в Кочёво.
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.