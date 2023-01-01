Максим Артамонов На Украине погиб 19-летний студент из Прикамья Никита Красноборов Для участия в СВО он взял академический отпуск Поделиться Твитнуть

Фото: Администрация Берёзовского округа

Во время участия в специальной военной операции на территории Украины 14 ноября погиб рядовой Никита Красноборов. Об этом сообщается на офциальной странице Берёзовского округа ВКонтакте.

Никита Красноборов родился 17 января 2004 года. В 2020 году окончил 9 классов Дубовской общеобразовательной школы, а затем учился в Пермском краевом индустриальном техникуме по специальности техник-технолог.

В 2023 году молодой человек взял академический отпуск и заключил контракт.

Военную службу он проходил с 25 октября в должности командира отделения сбора и эвакуации раненых медицинского взвода мотострелкового батальона. Обстоятельства его гибели не сообщаются.

Напомним, сегодня состоятся похороны другого участника СВО из Прикамья, Руслана Харланова. Его похоронят в Кочёво.

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