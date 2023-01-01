Максим Артамонов
В спецоперации на Украине погиб военнослужащий из Прикамья Руслан Харланов
Похороны пройдут сегодня
В ходе российской спецоперации на территории Украины 19 октября убили уроженца села Кочёво Пермского края Руслана Харланова. Об этом сообщила администрация Кочёвского округа в на официальной странице ВКонтакте.
Руслан Харланов родился в 1977 году. Прощание и похороны состоятся сегодня, 23 ноября.
В администрации выразили соболезнования родным и близким погибшего. Обстоятельства гибели не уточняются.
По данным издания «Парма-Новости», в Коми-округе подтверждена гибель 52 военнослужащих в ходе СВО. На днях стало известно о гибели ещё четверых: Андрея Бражкина, Юрия Моисеева, Игнатия Сторожева и Николая Яркова.
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