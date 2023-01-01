Губернатор Прикамья пообещал помощь пострадавшим пассажирам поезда Адлер—Пермь
Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин прокомментировал столкновение пассажирского поезда Адлер—Пермь с тепловозом в Ульяновской области. Он сообщил, что власти выясняют все подробности происшествия.
«Нахожусь на связи с ответственными ведомствами и РЖД. Окажем всю необходимую помощь землякам», — написал глава региона в telegram-канале.
Столкновение двигавшегося поезда и стоявшего на путях тепловоза произошло 22 ноября в 14.49 (мск) в районе на станции Бряндино (Ульяновская обл.). Машинист успел применить экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось. К счастью, схода подвижного состава с рельсов не произошло.
За медицинской помощью с ушибами обратились 25 пассажиров, среди которых один несовершеннолетний.
По факту аварии возбуждено уголовное дело.
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