Губернатор Прикамья пообещал помощь пострадавшим пассажирам поезда Адлер—Пермь Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин прокомментировал столкновение пассажирского поезда Адлер—Пермь с тепловозом в Ульяновской области. Он сообщил, что власти выясняют все подробности происшествия.

«Нахожусь на связи с ответственными ведомствами и РЖД. Окажем всю необходимую помощь землякам», — написал глава региона в telegram-канале.

Столкновение двигавшегося поезда и стоявшего на путях тепловоза произошло 22 ноября в 14.49 (мск) в районе на станции Бряндино (Ульяновская обл.). Машинист успел применить экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось. К счастью, схода подвижного состава с рельсов не произошло.

За медицинской помощью с ушибами обратились 25 пассажиров, среди которых один несовершеннолетний.

По факту аварии возбуждено уголовное дело.

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