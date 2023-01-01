В ходе спецоперации погиб житель Карагайского округа Прикамья Андрею Рулеву было 32 года Поделиться Твитнуть

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В ходе специальной военной операции на территории ЛНР и ДНР 4 ноября 2023 года при выполнении боевой задачи погиб житель с. Рождественск Карагайского округа Прикамья Андрей Рулев. Об этом сообщили в местной администрации, выразив соболезнования родным и близким военнослужащего.

Андрею было 32 года, он служил водителем гранатометного отделения взвода огневой поддержки десантно-штурмового батальона.

Прощание с бойцом пройдёт 23 ноября с 12.00 до 13.00 в Доме культуры с. Рождественск (ул. Мира, 36). Затем состоится траурный митинг.

Ранее сообщалось, что на Украине погиб 35-летний контрактник из Пермского края Павел Носков.

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