В ходе спецоперации погиб житель Карагайского округа Прикамья
Андрею Рулеву было 32 года
В ходе специальной военной операции на территории ЛНР и ДНР 4 ноября 2023 года при выполнении боевой задачи погиб житель с. Рождественск Карагайского округа Прикамья Андрей Рулев. Об этом сообщили в местной администрации, выразив соболезнования родным и близким военнослужащего.
Андрею было 32 года, он служил водителем гранатометного отделения взвода огневой поддержки десантно-штурмового батальона.
Прощание с бойцом пройдёт 23 ноября с 12.00 до 13.00 в Доме культуры с. Рождественск (ул. Мира, 36). Затем состоится траурный митинг.
Ранее сообщалось, что на Украине погиб 35-летний контрактник из Пермского края Павел Носков.
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.