Максим Артамонов На Украине погиб контактник из Пермского края Павел Носков Мужчине было 35 лет Поделиться Твитнуть

Фото: администрация Верешагинского городского округа

В ходе российской спецоперации на территории Украины убили 35-летнего уроженца Прикамья Павла Носкова. Об этом сообщает perm.aif.ru со ссылкой на данные администрации Верещагинского городского округа.

Павел Носков родился 1 января 1988 года. Он окончил Рождественскую школу Пермского района, а после этого его семья перебралась в Верещагино. Мужчина работал в Перми и Чусовом. Он получил специальности сварщика, плотника и повара.

Весной 2023 года он отправился на военную службу. В мае заключил контракт. Как и где он погиб, в администрации не уточнили. У мужчины остались мать и сестра.

Информацию о дате и месте похорон обещают сообщить позже.

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