Глава Перми призвал горожан сообщать лично ему о проблемах с уборкой снега Прогнозируется, что снегопад скоро возобновится и будет идти всю ночь Поделиться Твитнуть

Эдуард Соснин

Константин Долгановский

В ночь на 22 ноября подрядчики активно устраняли последствия вчерашнего снегопада — на улицах работало 163 единицы техники и 192 дорожных рабочих. Об этом в своём telegram-канале сообщил мэр Эдуард Соснин.

Он отметил, что во вторник в Перми выпала почти треть месячной нормы осадков, снег падал непрерывно 13 с половиной часов, высота снежного покрова составила 17 см. Из-за неблагоприятных погодных условий был закрыт аэропорт.

Администрация Перми

По словам градоначальника, все благоустроители накануне были переведены на усиленный режим работы: днём прометали тротуары и проезжую часть, чтобы обеспечить движение транспорта, а ночью, когда спал трафик, было увеличено количество уборочной техники, на улицы вышли самосвалы и погрузчики.

«Сейчас зачистка снега продолжается, готовимся к вечеру — прогнозируется, что снегопад возобновится и будет идти всю ночь», — отметил мэр, добавив, что, по прогнозам синоптиков, такая погода сохранится ещё два дня, и призвал горожан быть осторожными на дорогах и не планировать дальние поездки.

Кроме того, Эдуард Соснин попросил пермяков сообщать ему о проблемах в уборке. «Отработаем!» — пообещал глава города.

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